Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Minister Nandi visited the market with his family on Dhanteras; made purchases in Chowk-Loknath.

प्रयागराज : धनतेरस पर परिवार संग बाजार पहुंचे मंत्री नन्दी, चौक-लोकनाथ में की खरीदारी

Sat, 07 Nov 2026 07:10 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 07 Nov 2026 07:10 PM IST
सार

धनतेरस पर पुराने शहर के बाजारों में त्योहार की रौनक के बीच औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी सपरिवार खरीदारी करने पहुंचे। चौक, लोकनाथ और ठठेरी बाजार में उन्होंने व्यापारियों और क्षेत्रवासियों से मुलाकात कर दीपावली की शुभकामनाएं दीं।

विज्ञापन
Minister Nandi visited the market with his family on Dhanteras; made purchases in Chowk-Loknath.
धनतेरस पर चौक में खरीदारी करते मंत्री नंदी। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

धनतेरस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने अपनी पत्नी एवं प्रयागराज की पूर्व महापौर अभिलाषा गुप्ता नन्दी के साथ सपरिवार शहर के ऐतिहासिक चौक, लोकनाथ और ठठेरी बाजार का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने पारंपरिक रूप से खरीदारी की और व्यापारियों व स्थानीय लोगों से आत्मीय मुलाकात कर पर्व की शुभकामनाएं दीं।

विज्ञापन

बाजार भ्रमण के दौरान मंत्री नन्दी ने व्यापारियों, क्षेत्रवासियों और बच्चों से मुलाकात की। लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बाजारों में उमड़ी भीड़, दुकानों की सजावट और कारोबारियों के उत्साह के बीच त्योहार की रौनक देखते ही बनी।

विज्ञापन

मंत्री नन्दी ने कहा कि धनतेरस और दीपावली केवल पर्व नहीं, बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं, सामाजिक एकता और आपसी प्रेम के प्रतीक हैं। त्योहारों पर बाजारों में दिखाई देने वाली रौनक स्थानीय व्यापारियों, कारीगरों और छोटे कारोबारियों की मेहनत और सामर्थ्य को भी दर्शाती है।

विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने प्रदेशवासियों से दीपावली पर ‘वोकल फॉर लोकल’ का संकल्प अपनाने की अपील की। कहा कि स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी कर स्थानीय कारीगरों, हस्तशिल्पियों और छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और आत्मनिर्भर भारत व आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के संकल्प को भी बल मिलेगा।

मंत्री नन्दी ने कहा कि त्योहारों की असली खुशी अपनों के बीच और समाज के हर वर्ग के साथ मिलकर खुशियां बांटने में है। स्थानीय व्यापारियों के चेहरों पर मुस्कान लाना भी पर्व की खुशियों का अहम हिस्सा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed