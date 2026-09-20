प्रयागराज : पुरानी नियमावली पर भर्ती की मांग को लेकर राष्ट्रपति को लिखा पत्र, एक अभ्यर्थी की मौत का दावा
अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों एवं इंटर कॉलेजों में रिक्त टीजीटी-पीजीटी और सहायक अध्यापक पदों पर भर्ती पुरानी नियमावली एवं पुराने परीक्षा पैटर्न के आधार पर कराए जाने की मांग को लेकर युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने राष्ट्रपति को पत्र भेजकर यथाशीघ्र उचित कार्रवाई का आग्रह किया है। कहा कि मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे एक अभ्यर्थी विजय सिंह की मौत हो गई है। रविवार को उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।
विस्तार
अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों एवं इंटर कॉलेजों में रिक्त टीजीटी-पीजीटी और सहायक अध्यापक पदों पर भर्ती पुरानी नियमावली एवं पुराने परीक्षा पैटर्न के आधार पर कराए जाने की मांग को लेकर युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने राष्ट्रपति को पत्र भेजकर यथाशीघ्र उचित कार्रवाई का आग्रह किया है।
अनिल सिंह ने अपने पत्र में कहा कि 16 सितंबर 2025 को नियमावली में किए गए बदलाव के बाद भर्ती की पात्रता एवं परीक्षा पैटर्न में प्रस्तावित किए गए परिवर्तनों को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के सामने नए सवाल खड़े हुए हैं। सिंह के अनुसार, युवा मंच का लगातार यह पक्ष रहा है कि जो रिक्तियां पूर्ववर्ती व्यवस्था के दौरान उत्पन्न हुई हैं, उनके लिए अभ्यर्थियों को पुरानी नियमावली एवं पुराने पैटर्न के आधार पर समान अवसर दिया जाना चाहिए।
बदलाव के चलते प्रभावित हो रहे हजारों अभ्यर्थी
कहा कि नई व्यवस्था में प्रवक्ता पद के लिए बीएड सहित विभिन्न पात्रता शर्तों में बदलाव से ऐसे अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं, जिन्हें पूर्व व्यवस्था में अवसर मिलता रहा है। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सामान्य एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं और अतिरिक्त महंगी शैक्षिक योग्यताएं हासिल करना उनके लिए कठिन है।
उन्होंने सहायक अध्यापक पदों की विषयवार अर्हताओं में किए गए बदलावों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि हिंदी, प्राविधिक कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान और अंग्रेजी सहित विभिन्न विषयों में पात्रता संबंधी बदलावों पर अभ्यर्थियों के बीच असमंजस है। विशेष रूप से हिंदी विषय में इंटरमीडिएट स्तर पर संस्कृत की अनिवार्यता को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं।
अभ्यर्थी विजय सिंह की मौत का दावा
अनिल सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया में परीक्षा पैटर्न को लेकर भी अभ्यर्थियों में चिंता है। उनके अनुसार, सामान्य अध्ययन के अतिरिक्त भार और विषयवार परीक्षा व्यवस्था में बदलाव से लंबे समय से संबंधित विषय की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के सामने नई चुनौती उत्पन्न हुई है। विजय सिंह ने जौनपुर के सुजानगंज निवासी विजय कुमार की मृत्यु का उल्लेख करते हुए कहा कि विजय कुमार वर्ष 2016 से अंग्रेजी विषय से शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे थे। युवा मंच की ओर से यह दावा किया गया है कि परीक्षा संबंधी मानसिक दबाव के बीच उनकी तबीयत बिगड़ी और ब्रेन हैमरेज से उनकी मृत्यु हुई। इस घटना को लेकर युवा मंच के सदस्यों ने शोक व्यक्त किया है। मृत्यु के कारण और परीक्षा संबंधी दबाव के बीच प्रत्यक्ष चिकित्सकीय संबंध की स्वतंत्र पुष्टि युवा मंच के इस बयान में प्रस्तुत नहीं की गई है।
11 जून से लगातार आंदोलन
अनिल सिंह ने कहा कि 11 जून 2026 से युवा मंच द्वारा प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक पुरानी नियमावली और पुराने पैटर्न के आधार पर भर्ती की मांग उठाई जा रही है। उनका कहना है कि हजारों अभ्यर्थी लंबे समय से भर्ती विज्ञापन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनका भविष्य इस प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है।
उन्होंने राष्ट्रपति महोदया से अपील की कि अभ्यर्थियों की शिकायतों और नियमावली में हुए बदलावों की समुचित समीक्षा कराते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएं, ताकि पुरानी नियमावली एवं पुराने पैटर्न के आधार पर रिक्त पदों पर भर्ती का अवसर उपलब्ध हो सके।
युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संगठन का उद्देश्य अभ्यर्थियों को समान अवसर और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया उपलब्ध कराने की मांग को लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से उठाना है।