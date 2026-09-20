प्रयागराज : पुरानी नियमावली पर भर्ती की मांग को लेकर राष्ट्रपति को लिखा पत्र, एक अभ्यर्थी की मौत का दावा

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों एवं इंटर कॉलेजों में रिक्त टीजीटी-पीजीटी और सहायक अध्यापक पदों पर भर्ती पुरानी नियमावली एवं पुराने परीक्षा पैटर्न के आधार पर कराए जाने की मांग को लेकर युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने राष्ट्रपति को पत्र भेजकर यथाशीघ्र उचित कार्रवाई का आग्रह किया है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अनिल सिंह ने अपने पत्र में कहा कि 16 सितंबर 2025 को नियमावली में किए गए बदलाव के बाद भर्ती की पात्रता एवं परीक्षा पैटर्न में प्रस्तावित किए गए परिवर्तनों को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के सामने नए सवाल खड़े हुए हैं। सिंह के अनुसार, युवा मंच का लगातार यह पक्ष रहा है कि जो रिक्तियां पूर्ववर्ती व्यवस्था के दौरान उत्पन्न हुई हैं, उनके लिए अभ्यर्थियों को पुरानी नियमावली एवं पुराने पैटर्न के आधार पर समान अवसर दिया जाना चाहिए।कहा कि नई व्यवस्था में प्रवक्ता पद के लिए बीएड सहित विभिन्न पात्रता शर्तों में बदलाव से ऐसे अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं, जिन्हें पूर्व व्यवस्था में अवसर मिलता रहा है। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सामान्य एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं और अतिरिक्त महंगी शैक्षिक योग्यताएं हासिल करना उनके लिए कठिन है।उन्होंने सहायक अध्यापक पदों की विषयवार अर्हताओं में किए गए बदलावों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि हिंदी, प्राविधिक कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान और अंग्रेजी सहित विभिन्न विषयों में पात्रता संबंधी बदलावों पर अभ्यर्थियों के बीच असमंजस है। विशेष रूप से हिंदी विषय में इंटरमीडिएट स्तर पर संस्कृत की अनिवार्यता को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं।