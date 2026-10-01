Prayagraj News: अधिवक्ताओं का विवाद खत्म, सप्ताह भर से बना था तनाव
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Thu, 01 Oct 2026 02:25 AM IST
विज्ञापन
तहसील सभागार में टीनशेड लगाने पर अधिवक्ताओं के दो पक्षों में हुई मारपीट से उत्पन्न तनाव का बुधवार को खत्म हुआ। बार काउंसिल उप्र के पूर्व चेयरमैन देवेंद्र मिश्र नगरहा और हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुशील मिश्रा की मौजदूगी में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ तहसील सभागार में बैठक कर विवाद खत्म किया गया। साथ ही पहले से प्रस्तावित जमीन पर लाइब्रेरी बनाने और खाली जगहों पर बार एसोसिएशन की सहमति पर चेंबर बनाने के आश्वासन पर मामला सुलझ गया।
सप्ताह भर पहले तहसील सभागार में प्रस्तावित लाइब्रेरी की जमीन पर टीनशेड लगाने पर अधिवक्ताओं के दो पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की थी। जिसमें बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, मंत्री सहित कई अधिवक्ताओं के खिलाफ एससीएसटी की एफआईआर भी हुई थी। इस दाैरान एसीपी मेजा बृजेश पाठक, एसपी मिश्रा, सतीष चन्द्र दूबे, आनन्द पाण्डेय, कृष्णाकांत त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
सप्ताह भर पहले तहसील सभागार में प्रस्तावित लाइब्रेरी की जमीन पर टीनशेड लगाने पर अधिवक्ताओं के दो पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की थी। जिसमें बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, मंत्री सहित कई अधिवक्ताओं के खिलाफ एससीएसटी की एफआईआर भी हुई थी। इस दाैरान एसीपी मेजा बृजेश पाठक, एसपी मिश्रा, सतीष चन्द्र दूबे, आनन्द पाण्डेय, कृष्णाकांत त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन