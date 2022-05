{"_id":"628bdc3d040f755d42595a1d","slug":"kisan-samman-nidhi-first-the-job-was-lost-and-now-the-government-has-also-banned-the-kisan-samman-nidhi","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Kisan Samman Nidhi : पहले नौकरी गई और अब सरकार ने किसान सम्मान निधि की रिकवरी के लिए भेजा नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 24 May 2022 05:41 AM IST