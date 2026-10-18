केशव प्रसाद बोले : 2047 तक अखिलेश यादव का गुंडाराज वापस आने वाला नहीं, विधान परिषद चुनाव भाजपा की होगी जीत

2047 तक भाजपा की सरकार रहेगी। सपा का गुंडाराज और माफियाराज वापस आने वाला नहीं है। अखिलेश यादव चाहे जितना प्रयास कर लें उनका प्रदेश में गुंडाराज का सपना पूरा होने वाला नहीं है। विधान परिषद के चुनाव में भाजपा जीत रही है। इसके बाद विपक्ष ईवीएम पर और प्रशासन पर उंगली उठाने का कार्य शुरू कर देगा। उन्होंने कोलकाता में पंडाल में भगदड़ से हुई मौतों पर दुख जताया। मृतक आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।

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माफिया अतीक अहमद का रावण के रूप में पोस्टर लगाने के सवाल पर कहा कि सपा क यह आरोप सरासर गलत है कि भाजपा की ओर से यह पोस्टर लगवाए गए हैं। भाजपा को अतीक अहमद जैसे अपराधी और माफिया का पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह पहले ही अल्ला मियां के पास जा चुके हैं। माफिया अतीक अहमद का रावण के रूप में पोस्टर लगाने के सवाल पर कहा कि सपा क यह आरोप सरासर गलत है कि भाजपा की ओर से यह पोस्टर लगवाए गए हैं। भाजपा को अतीक अहमद जैसे अपराधी और माफिया का पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह पहले ही अल्ला मियां के पास जा चुके हैं।

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