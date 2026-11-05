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प्रयागराज : गोवंश ले जा रहे ट्रक की जब्ती पर अंतरिम रोक, नीलामी या बिक्री नहीं होगी

Thu, 05 Nov 2026 04:33 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 05 Nov 2026 04:33 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के तहत जब्त किए गए ट्रक के मामले में याची को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने ट्रक की नीलामी, बिक्री और किसी अन्य को हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी है। चार दिसंबर को मामले की सुनवाई होगी।

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Interim stay on the seizure of a truck transporting cattle; no auction or sale to take place.
गोवंश। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के तहत जब्त किए गए ट्रक के मामले में याची को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने ट्रक की नीलामी, बिक्री और किसी अन्य को हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी है। चार दिसंबर को मामले की सुनवाई होगी।

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यह आदेश न्यायमूर्ति संदीप जैन की एकल पीठ ने बुधवार को ट्रक मालिक जान मोहम्मद की याचिका पर दिया। अभियोजन के अनुसार 29 सितंबर 2024 को अलीगढ़ के खैर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ट्रक पकड़ा था। आरोप है कि उसमें गोवंश लदे थे, जिन्हें हरियाणा ले जाया जा रहा था। चालक के पास से पशुओं को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल होने वाला नशीला पाउडर भी बरामद हुआ था।
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जिला प्रशासन ने नौ अप्रैल 2025 को ट्रक जब्त कर राज्य के पक्ष में आदेश पारित किया था। मंडलायुक्त ने 17 जुलाई 2026 को अपील खारिज कर दी थी। याची ने जब्ती को मनमाना बताते हुए दोनों आदेशों को चुनौती दी है। उसका कहना है कि पशुओं को वध के लिए ले जाने का कोई प्रमाण नहीं है। कोर्ट ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक ट्रक न बेचा जाएगा, न नीलाम होगा और न ही उस पर किसी तीसरे पक्ष का अधिकार बनाया जाएगा। 

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