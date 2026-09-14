Prayagraj News: फसलों को कीटों से बचाव की दी जानकारी

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लखनऊ से आए कृषि वैज्ञानिक बृजमोहन सिंह ने धान की फसल की बीमारियों पर बात की। इनमें शीत ब्लास्ट, डीपीएच, तना छेदक और फफूंद शामिल हैं। उन्होंने ओर्मी और इनोवा जैसी दवाओं के प्रयोग का सुझाव दिया। बताया कि रोपाई के 70 दिन के भीतर छिड़काव जरूरी है। वाराणसी के विशेषज्ञ रंजन कुमार सिंह ने कीट नियंत्रण पर जोर दिया। इस मौके पर शिव गणेश तिवारी, भास्कर मिश्रा, नागेंद्र भुर्तिया, संतोष शुक्ला, विमल मिश्रा, रामकुमार कुशवाहा, प्रदीप मिश्रा और धर्मेंद्र सिंह आदि रहे।

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सुमिटोमों केमिकल इंडिया लिमिटेड ने रविवार को गहरवार गेस्ट हाउस में किसान गोष्ठी आयोजित की। इसका उद्देश्य किसानों को फसलों को कीटों से बचाने की जानकारी देना था।