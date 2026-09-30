फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court Stay on disciplinary proceedings against Traffic Sub-Inspector in a matrimonial dispute.

हाईकोर्ट : वैवाहिक विवाद में यातायात उपनिरीक्षक के खिलाफ शुरू अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक

Wed, 30 Sep 2026 06:06 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 30 Sep 2026 06:06 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद में यातायात उपनिरीक्षक के खिलाफ लंबित विभागीय कार्यवाही पर रोक लगा दी है। साथ ही सामान मुद्दों वाली अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई के लिए पेश करने का आदेश दिया है।

विज्ञापन
High Court Stay on disciplinary proceedings against Traffic Sub-Inspector in a matrimonial dispute.
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद में यातायात उपनिरीक्षक के खिलाफ लंबित विभागीय कार्यवाही पर रोक लगा दी है। साथ ही सामान मुद्दों वाली अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई के लिए पेश करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की एकल पीठ ने गाजियाबाद में तैनात मोहन सिंह की याचिका पर दिया है।

विज्ञापन


याची के भाई की पत्नी ने नवंबर 2025 में मथुरा के महिला थाने में याची समेत परिवार के कई अन्य सदस्यों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई है। मामला हाइकोर्ट के सुलह समझौता केंद्र पक्षकारों के बीच सुलह हो गई। इसके बाद आपराधिक कार्यवाही खत्म हो गई। इसके बावजूद याची के खिलाफ आरोप पत्र जारी कर विभाग ने अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी। इसके खिलाफ याची ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed