फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   High Court: Stay imposed by the Single Bench on the recovery of an amount exceeding double the loan value has

हाईकोर्ट : लोन राशि के दोगुने से अधिक वसूली पर एकल पीठ की ओर से लगाई गई रोक स्थगित

Thu, 01 Oct 2026 04:02 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 01 Oct 2026 04:02 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उधारकर्ताओं से मूल लोन राशि के दोगुने से अधिक वसूली न करने के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही प्रतिवादियों को छह सप्ताह में जवाब देने के लिए नोटिस दिया है।

विज्ञापन
High Court: Stay imposed by the Single Bench on the recovery of an amount exceeding double the loan value has
अदालत। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उधारकर्ताओं से मूल लोन राशि के दोगुने से अधिक वसूली न करने के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही प्रतिवादियों को छह सप्ताह में जवाब देने के लिए नोटिस दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने उप्र सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड की ओर से दाखिल विशेष अपील पर दिया है। उप्र सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड ने एकल पीठ के 22 जुलाई 2026 के आदेश को चुनौती दी थी। इस आदेश में एकल पीठ ने बैंकों पर मूल ऋण राशि के दोगुने से अधिक की वसूली करने पर रोक लगा दी थी।

विज्ञापन


अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि उधारकर्ता ने केवल किस्तों में बकाया राशि के भुगतान की अनुमति मांगने के लिए याचिका किया था। इसके बावजूद एकल पीठ ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए वैधानिक प्रावधानों के विपरीत निर्देश जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला दिया। कहा कि अदालतों को याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों पर ही फैसला सुनाना चाहिए।
विज्ञापन


एकल पीठ के आदेश पर प्रतिवादी पक्ष व राज्य की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई। बताया कि उधारकर्ताओं के हित और विधायी आवश्यकताओं को देखते हुए विभाग की ओर से 16 मई 2026 को एक समिति का गठन किया गया था। एकल पीठ का मानना था कि जब तक समिति समीक्षा पूरी कर सरकार को अपनी सिफारिशें नहीं सौंप देती, तब तक बैंकों को मूल राशि के दोगुने से अधिक की वसूली रोक देनी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन


साथ ही किस्तों में भुगतान के अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। खंडपीठ ने कहा कि जब समिति केवल विधायी बदलावों के सुझाव के लिए बनी है तो वर्तमान कानून और लोन समझौते के तहत वसूली बाधित नहीं है।


महोबा के बैजनाथ ने भैंस के लिए लिया था ऋण

महोबा निवासी बैजनाथ ने उप्र सहकारी ग्राम विकास बैंक से भैंस के लिए 50 हजार रुपये ऋण लिया था। कर्ज बढ़कर ब्याज सहित करीब 3.50 लाख रुपये हो गया। बैंक ने जमीन नीलाम करने के लिए नोटिस जारी किया तो याची ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने एक समिति गठित करने का निर्देश दिया था। साथ ही समिति की सिफारिशें प्रस्तुत करने तक दोगुनी राशि वसूलने पर रोक लगा दी थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed