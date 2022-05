{"_id":"627b074ca6bed77d9f3b88ee","slug":"high-court-directs-syndicate-bank-to-file-reply-on-denial-of-appointment-in-deceased-dependent-quota","type":"story","status":"publish","title_hn":"हाईकोर्ट : मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति से इनकार पर सिंडीकेट बैंक को जवाब दाखिल करने का निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 11 May 2022 06:16 AM IST