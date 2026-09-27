प्रयागराज : आंधी-बारिश के दौरान पेड़ की डाल गिरने से हेड कांस्टेबल की मौत, मंडलायुक्त आवास पर थे तैनात

कर्नलगंज मंडलायुक्त आवास पर सुरक्षा ड्यूटी में तैनात हेड कांस्टेबल इंद्रमणि तिवारी (59) की पेड़ की डाल के नीचे दबकर मौत हो गई। शुक्रवार रात तेज हवा और बारिश के दौरान वह पेड़ के नीचे लघुशंका कर रहे थे। अचानक डाल टूटकर उनके ऊपर गिर गई। परिजनों के मुताबिक, वह 31 अक्तूबर 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले थे।

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इंद्रमणि तिवारी मूलरूप से महोबा जिले के कुलपहाड़ कोतवाली इलाके सुगिरा गांव के रहने वाले थे। इंद्रमणि के परिवार में पत्नी सरस्वती तिवारी, दो बेटे मानवेंद्र और राघवेंद्र और बेटी रागिनी है। बड़ा बेटा मानवेंद्र मध्य प्रदेश पुलिस में कार्यरत है, जबकि छोटा बेटा राघवेंद्र एकदिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। इंद्रमणि पिछले करीब तीन वर्ष से मंडलायुक्त आवास में गार्द कमांडर के रूप में तैनात थे।सुरक्षा ड्यूटी कर रहे थे और वहीं रहते थे। शुक्रवार रात करीब साढ़े सात बजे अचानक उनपर पेड़ की डाल टूटकर गिर गई। घटना के वक्त तेज हवा और बारिश हो रही थी। हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं। साथी पुलिसकर्मी उन्हें तत्काल एसआरएन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां करीब पौने नौ बजे उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस जांच में पता चला कि इंद्रमणि भाइयों में सबसे बड़े थे, उनकी मौत की खबर से परिवार में मातम छा गया। वहीं, शनिवार पोस्टमार्टम के बाद पुलिस लाइन में इंद्रमणि तिवारी को शोक सलामी दी गई। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए पैतृक गांव भेज दिया गया।