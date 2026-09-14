Prayagraj News: हरितालिका तीज आज, गुलजार हुए बाजार
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Mon, 14 Sep 2026 02:15 AM IST
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पति की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए हरितालिका तीज पर्व सोमवार को मनाया जाएगा। इसकी पूर्व संध्या पर बाजार में सुहागिनों की भारी भीड़ देखी गई।
महिलाओं ने सोलह शृंगार और पूजन सामग्री की खरीदारी की। हरितालिका तीज का व्रत 24 घंटे का कठिन निर्जला उपवास होता है। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की जाती है। ज्योतिषाचार्य आचार्य जगमोहन पांडेय ने इसे सबसे फलदायी व्रतों में से एक बताया। उनके अनुसार, माता पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। कथा व्यास आचार्य राजेश शुक्ल ने इस वर्ष पूजन का अत्यंत शुभ योग बताया। उन्होंने प्रदोष काल में मिट्टी के शिव-पार्वती बनाकर पूजन की सलाह दी। माता पार्वती को सुहाग सामग्री अर्पित करने से दांपत्य जीवन मंगलमय होता है।
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महिलाओं ने सोलह शृंगार और पूजन सामग्री की खरीदारी की। हरितालिका तीज का व्रत 24 घंटे का कठिन निर्जला उपवास होता है। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की जाती है। ज्योतिषाचार्य आचार्य जगमोहन पांडेय ने इसे सबसे फलदायी व्रतों में से एक बताया। उनके अनुसार, माता पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। कथा व्यास आचार्य राजेश शुक्ल ने इस वर्ष पूजन का अत्यंत शुभ योग बताया। उन्होंने प्रदोष काल में मिट्टी के शिव-पार्वती बनाकर पूजन की सलाह दी। माता पार्वती को सुहाग सामग्री अर्पित करने से दांपत्य जीवन मंगलमय होता है।