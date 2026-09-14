फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Haritalika Teej Today; Markets Bustling with Activity

Prayagraj News: हरितालिका तीज आज, गुलजार हुए बाजार

Mon, 14 Sep 2026 02:15 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Mon, 14 Sep 2026 02:15 AM IST
विज्ञापन
Haritalika Teej Today; Markets Bustling with Activity
लालगोपालगंज- आचार्य पंडित जगमोहन पांडेय
पति की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए हरितालिका तीज पर्व सोमवार को मनाया जाएगा। इसकी पूर्व संध्या पर बाजार में सुहागिनों की भारी भीड़ देखी गई।
विज्ञापन

महिलाओं ने सोलह शृंगार और पूजन सामग्री की खरीदारी की। हरितालिका तीज का व्रत 24 घंटे का कठिन निर्जला उपवास होता है। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की जाती है। ज्योतिषाचार्य आचार्य जगमोहन पांडेय ने इसे सबसे फलदायी व्रतों में से एक बताया। उनके अनुसार, माता पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। कथा व्यास आचार्य राजेश शुक्ल ने इस वर्ष पूजन का अत्यंत शुभ योग बताया। उन्होंने प्रदोष काल में मिट्टी के शिव-पार्वती बनाकर पूजन की सलाह दी। माता पार्वती को सुहाग सामग्री अर्पित करने से दांपत्य जीवन मंगलमय होता है।

लालगोपालगंज- आचार्य पंडित जगमोहन पांडेय

लालगोपालगंज- आचार्य पंडित जगमोहन पांडेय

लालगोपालगंज- आचार्य पंडित जगमोहन पांडेय

लालगोपालगंज- आचार्य पंडित जगमोहन पांडेय

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed