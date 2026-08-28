सरकारी नौकरी : छह माह में 60 हजार युवाओं नौकरी देने की तैयारी, आयोगों के सामने बड़ी चुनौती

यूपीपीएससी भी परिणामों जारी करने की तैयारी में

यूपीपीएससी की ओर से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड प्रशिक्षित स्नातक सहायक अध्यापक के 4,917 पदों का परिणाम सितंबर में जारी किए जाने की तैयारी है। पीसीएस-2025 के करीब 814 पदों का परिणाम अक्तूबर और राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,253 पदों का परिणाम दिसंबर तक जारी होने की उम्मीद है।

सूत्रों के अनुसार, आयोग अगले छह माह में करीब 12-15 हजार पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ा सकता है। वहीं, शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से करीब 42 हजार पदों पर विज्ञापन जारी किए जाने की तैयारी है। यूपी लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक हर्षदेव पांडेय के अनुसार, दिसंबर तक बड़े पैमाने पर युवाओं को नौकरी मिल सकती है। आयोग परिणाम जारी करने की तैयारी में जुटा है। वहीं, शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव संजय सिंह ने बताया कि अधियाचन में मिली कमियों को दूर कर विज्ञापन जल्द जारी करने की कवायद है।