{"_id":"62795a2e18d3a1584257057a","slug":"getting-a-favorable-order-in-a-wrong-way-is-like-stabbing-the-bench-of-the-proceedings-of-the-court","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हाईकोर्ट ने कहा : गलत तरीके से अनुकूल आदेश प्राप्त करना न्यायालय की कार्यवाही की पीठ में छुरा घोंपने जैसा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 10 May 2022 02:45 AM IST