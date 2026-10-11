Prayagraj News: नवरात्र पर फलों के दाम 20 फीसदी उछले

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मऊआइमा क्षेत्र के दुकानदारों शिवबाबू केसरवानी, बच्चा लाल साहू, उमेश चंद्र और पुतान महाजन का कहना है कि त्योहार के मौसम में मांग बढ़ने से आपूर्ति पर दबाव आता है। इससे चीजों के दाम अपने आप बढ़ने लगते हैं। ऐसे में व्रत और पूजा करने वाले लोगों को अपनी जेब अधिक ढीली करनी पड़ सकती है। नवरात्र और दुर्गा पूजा आते ही फलों की बिक्री तेज हो गई है। सेब, अनार, केला, संतरा, मौसंबी और अनानास पर महंगाई की मार साफ दिख रही है।फलों के दामों में दस से बीस फीसदी उछालत्योहार में फलाहार की मांग बढ़ने से थोक और फुटकर ब्लॉक मंडी, जोगापुर सब्जी व फल मंडी में स्टॉक की कमी हुई है। इससे दामों में दस से बीस फीसदी का उछाल आया है। सात दिन पहले 100 रुपये प्रति किलो बिकने वाला सेब अब 130 रुपये का हो गया है। केला 50 से 60 रुपये, अनार 120 से 130 रुपये और संतरा 60 से 70 रुपये प्रति किलो हो गया है। नवरात्र में व्रत के लिए कद्दू, सिंघाड़ा आटा, मखाना और साबूदाना के दाम भी बढ़ गए हैं।