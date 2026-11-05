Prayagraj News: परदेस से घर वापसी के लिए पांच नई स्पेशल ट्रेनें

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रेलवे के नए शेड्यूल में मालदा टाउन से शकूरबस्ती के बीच 03439 मालदा टाउन से 10 नवंबर 2026 को चलकर सूबेदारगंज स्टेशन पर रात 03:10- 03:15 बजे पहुंचेगी, जबकि वापसी में शकूरबस्ती से 11 नवंबर 2026 को चलकर गाड़ी संख्या 03440 सूबेदारगंज पर सुबह 04:30 - 04:35 बजे आएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और मुजफ्फरपुर के 01081 मुंबई से छह और 10 नवंबर 2026 को चलकर अगले दिन प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर भोर में 03:40-03:45 बजे पहुंचेगी। वहीं, मुजफ्फरपुर से सात और 11 नवंबर 2026 को चलकर गाड़ी संख्या 01082 प्रयागराज छिवकी पर सुबह 09:30- 09:35 बजे आएगी।वहीं दिल्ली और दरभंगा के बीच 04078 विशेष ट्रेन भी सूबेदारगंज स्टेशन से होकर गुजरेगी। दिल्ली से 10 नवंबर 2026 को चलने के बाद ट्रेन सूबेदारगंज पर रात 01:15 -01:20 बजे पहुंचेगी, जबकि दरभंगा से 11 नवंबर 2026 को चलकर गाड़ी संख्या 04077 अगले दिन सूबेदारगंज पर सुबह 11:10-11:15 बजे आएगी।इसी तरह गया से सात नवंबर से 28 नवंबर 2026 तक (मंगलवार और शनिवार) चलने वाली गाड़ी संख्या 03697 रात 09:25 - 09:30 बजे प्रयागराज जंक्शन पहुंचेगी। वहीं, नई दिल्ली से आठ नवंबर से 29 नवंबर 2026 तक (बुधवार और रविवार) चलने वाली गाड़ी संख्या 03698 भोर में 02:25-02:30 बजे प्रयागराज जंक्शन पर ठहराव लेगी।इसके अतिरिक्त, पटना से पांच से 21 नवंबर 2026 तक गाड़ी संख्या 03293 सूबेदारगंज पर रात 02:15-02:20 बजे पहुंचेगी। वहीं, आनंद विहार से 6 से 22 नवंबर 2026 तक गाड़ी संख्या 03294 सूबेदारगंज स्टेशन पर इसी समय यानी रात 02:15 से 02:20 बजे के बीच यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेगी।