Prayagraj News: कमरे में मिला महिला प्रोफेसर का शव

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परिजनों के मुताबिक, गुंजन सुशील पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थीं और उन्हें सांस लेने में परेशानी थी। शुक्रवार रात खाना बनाने वाली मेड खाना बनाकर अपने घर चली गई थी। इसके बाद गुंजन दवा खाकर अपने कमरे में सो गईं।शनिवार सुबह मेड जब घर पहुंची और कई बार आवाज लगाई तो अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। संदेह होने पर उसने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची कैंट पुलिस ने दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर देखा तो गुंजन सुशील का शव बिस्तर पर पड़ा था।बताया गया कि उनके पति मनोज वर्मा भी सीएमएस पद पर कार्यरत थे और करीब दो वर्ष पूर्व बीमारी के चलते उनका निधन हो चुका है। उनकी एक बेटी लुधियाना में अपने परिवार के साथ रहती हैं। परिजनों की मांग पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया।देर शाम पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया। इंस्पेक्टर कैंट अमरनाथ राय ने बताया कि परिजनों ने कोई आरोप नहीं लगाया है। एहतियातन शव का पोस्टमार्टम करा कर परिजनों को सौंप दिया गया है।