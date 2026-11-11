Prayagraj News: सीमांकन के इंतजार में धरने पर किसान, अब आत्मदाह की चेतावनी
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Wed, 11 Nov 2026 01:55 AM IST
विज्ञापन
परवेजाबाद में भारतीय किसान यूनियन प्रयाग के पदाधिकारी रामभवन उर्फ दिनेश पटेल बीते 16 दिनों से अपनी भूमि के सीमांकन की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं।
वर्षों से चल रहे जमीन विवाद और प्रशासनिक सुनवाई न होने से नाराज किसान ने अब आत्मदाह की चेतावनी दी है।
मंगलवार को तहसीलदार बारा अनिल कुमार पाठक हल्का लेखपाल और राजस्व कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने धरनारत किसान से उसकी समस्या और विवाद की जानकारी ली। अधिकारियों ने मामले के जल्द निस्तारण का भरोसा दिया। किसान ने स्पष्ट किया कि केवल आश्वासन से आंदोलन समाप्त नहीं होगा। किसान ने विधिवत पैमाइश और सीमांकन होने तक धरना जारी रखने की बात कही। यह प्रकरण एसडीएम न्यायालय में लंबित है।
विज्ञापन
वर्षों से चल रहे जमीन विवाद और प्रशासनिक सुनवाई न होने से नाराज किसान ने अब आत्मदाह की चेतावनी दी है।
मंगलवार को तहसीलदार बारा अनिल कुमार पाठक हल्का लेखपाल और राजस्व कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने धरनारत किसान से उसकी समस्या और विवाद की जानकारी ली। अधिकारियों ने मामले के जल्द निस्तारण का भरोसा दिया। किसान ने स्पष्ट किया कि केवल आश्वासन से आंदोलन समाप्त नहीं होगा। किसान ने विधिवत पैमाइश और सीमांकन होने तक धरना जारी रखने की बात कही। यह प्रकरण एसडीएम न्यायालय में लंबित है।