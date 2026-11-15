Prayagraj News: सांड़ के हमले से किसान की मौत

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उतरांव के कटहरा गांव में शुक्रवार सायं एक दुखद घटना हुई। सांड़ के हमले से 45 वर्षीय किसान संतोष कुमार की मौत हो गई। संतोष कुमार सायं के समय घर के पास स्थित खेत से पुआल लेकर लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से एक सांड़ ने उन पर हमला कर दिया। जानकारी होने पर परिजन उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने संतोष कुमार को मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी राकेश वर्मा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक संतोष कुमार अपने चार भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके परिवार में तीन बेटियां और एक बेटा है।