Prayagraj News: बिना अर्हता वाले भी नौकरी के लिए कर रहे आवेदन

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अब इसे बेरोजगारी कहें या जानकारी का अभाव। आवेदन के लिए 13 नवंबर अंतिम तारीख तय की गई है। अभी महज 6-7 ऑफलाइन आवेदन ही आए हैं, जिसमें चार चपरासी पद के आवेदन हैं। ये सभी ऐसे हैं जो कहीं सरकारी सेवा में नहीं हैं। बिना अर्हता वाले आवेदन कर रहे हैं।सीमैट के निदेशक रामशरण सिंह ने बताया कि विज्ञापन में स्पष्ट लिखा गया है कि सरकारी सेवा में शामिल लोग ही इसके लिए अर्ह होंगे इसके बावजूद ऐसे लोग आवेदन कर रहे हैं जो विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।दरअसल, विज्ञापन के जरिये विभागाध्यक्ष, सहायक निदेशक, प्रवक्ता, शोध अधिकारी, कंप्यूटर प्रोग्रामर, सहायक लेखाधिकारी, प्रशिक्षण सहयोगी, शोध सहयोगी, छात्रावास अधीक्षक, आशुलिपिक, प्रशिक्षण सहायक, छात्रावास केयर टेकर, कलर्क-कम-टाइपिस्ट, पुस्तकालय सहायक, मशीन मैन व परिचायक पद पर आवेदन मांगे गए हैं। प्रशिक्षण सहायक व परिचारक पद के लिए दो और बाकी सभी पदों पर एक-एक सीट शामिल है।