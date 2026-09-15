फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Emphasis on adopting Hindi in the work culture

Prayagraj News: कार्य संस्कृति में हिंदी को अपनाने पर जोर

Tue, 15 Sep 2026 02:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Tue, 15 Sep 2026 02:24 AM IST
विज्ञापन
Emphasis on adopting Hindi in the work culture
इफको फूलपुर में हिंदी दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ करते अधिकारी।
इफको फूलपुर संयंत्र में हिंदी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। महाप्रबंधक (अनुरक्षण) पीके पटेल ने कहा कि हिंदी किसी भाषा की प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि जोड़ने का माध्यम है। इसे केवल राजभाषा तक सीमित न रखकर कार्य संस्कृति का हिस्सा बनाना चाहिए। नई तकनीकी भवन में दीप प्रज्वलन के साथ हिंदी सप्ताह की शुरुआत हुई। हिंदी कार्य समिति के संयोजक अनिल कुमार गुप्त ने हिंदी को प्रशासनिक कामकाज व जनसंवाद के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि संस्थान में अधिक कार्य हिंदी में हों। हिंदी सप्ताह के तहत अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए प्रश्नोत्तरी और निबंध प्रतियोगिताएं हुईं। इस मौके पर महाप्रबंधक रत्नेश कुमार, डॉ. अनीता मिश्र, अरुण कुमार, शंभू शेखर, अनुराग तिवारी, एसके सिंह, आरपी यादव और संदीप गोयल आदि रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed