समाज की उन्नति के लिए शिक्षा जरूरी : अदीब अहमद

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विशिष्ट अतिथि जफर इकबाल ने खेलों के महत्व पर जोर दिया। पत्रकार आरिफा खानम शेरवानी ने कहा कि सर सैयद ने शिक्षा को सामाजिक जागृति व सुधार का बुनियादी माध्यम बनाया था। एमएम वारिस ने एसोसिएशन के शैक्षिक जागरूकता फैलाने के प्रयासों की सराहना की।जावेद अहमद सिद्दीकी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में उपस्थित रहे। वहीं, इंजीनियर सईद अहमद, मोहसिन इब्राहिम, डॉ. सईद अहमद व कसीम को अलीग हस्तियों को ‘निशान-ए-अलीग’ से नवाजा गया।एसोसिएशन ने सभी 400 प्रतिभागियों को ‘निशान-ए-सैयद’ का मेडल भी प्रदान किया। समारोह के दौरान स्पीच, किराअत, इंडो-इस्लामिक क्विज व हॉकी मैच भी हुआ। विजेताओं को नकद पुरस्कार राशि, स्मृति-चिह्न व प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।इस अवसर पर अध्यक्ष इंजीनियर मोहम्मद सुहैल, एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉ. बिलाल अहमद, एसोसिएशन के सचिव सैयद अबरार अहमद, कोषाध्यक्ष डॉ. इंतिखाब आलम, संयुक्त सचिव डॉ. मोहम्मद अहमद हाशमी, सलीम अहमद, तारिक खान, उपस्थित रहे।