हाईकोर्ट : बिना नोटिस व सुनवाई का मौका दिए न तोड़ें दुकान, कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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याची का कहना था कि वह अस्पताल के सामने मेडिकल स्टोर के पास दुकान/खोखे का लाइसेंसधारी है। नगर निगम की ओर से उसे बिना नोटिस व सुनवाई का अवसर दिए दुकान से बेदखल करने की धमकी दी जा रही है। साथ ही दुकान को ध्वस्त किए जाने की भी आशंका है।याची का यह भी कहना था कि दुकान हटाने से पहले उसे कोई वैकल्पिक स्थान आवंटित नहीं किया गया है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार के स्थायी अधिवक्ता और नगर निगम के पक्ष के अधिवक्ता को संबंधित अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।