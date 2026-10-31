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दीपावली 2026 : धनतेरस पर शुक्र का संयोग, दीपावली पर स्वाति नक्षत्र में होगा लक्ष्मी पूजन

Sat, 31 Oct 2026 04:33 PM IST
विनोद सिंह शिव त्रिपाठी, प्रयागराज
शिव त्रिपाठी, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 31 Oct 2026 04:33 PM IST
सार

दीपोत्सव का पर्व इस बार ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष संयोगों के बीच मनाया जाएगा। छह नवंबर को शुक्रवार के दिन धनतेरस और आठ नवंबर को दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। दीपावली पर स्वाति नक्षत्र और आयुष्मान योग का संयोग रहेगा।

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Diwali 2026 Venus aligns on Dhanteras; Lakshmi Puja to take place during Swati Nakshatra on Diwali
धनतेरस। - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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दीपोत्सव का पर्व इस बार ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष संयोगों के बीच मनाया जाएगा। छह नवंबर को शुक्रवार के दिन धनतेरस और आठ नवंबर को दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। दीपावली पर स्वाति नक्षत्र और आयुष्मान योग का संयोग रहेगा।

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ज्योतिषाचार्य परमहंस स्वामी प्रभाकर जी महाराज के अनुसार, धनतेरस शुक्रवार को पड़ने से इसे शुक्र से जुड़ी सुख-समृद्धि, वैभव और ऐश्वर्य की कामना के लिए विशेष माना जा रहा है। मान्यता है कि धनतेरस पर सोने-चांदी के आभूषण, पीतल-तांबे के बर्तन खरीदना शुभ होता है। वहीं, नई झाड़ू, साबुत धनिया, गोमती चक्र, कौड़ियां और सेंधा नमक खरीदना भी शुभ माना जाता है।
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आचार्य पं. श्यामजी पाठक के अनुसार, प्रयागराज में आठ नवंबर को वृष लग्न शाम 5:58 से रात 7:54 बजे तक रहेगा। इस अवधि में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन करना उत्तम रहेगा। कुंभ लग्न दोपहर 1:22 से 2:53 बजे तक और सिंह लग्न रात 12:26 से 2:40 बजे तक रहेगा। कुंभ लग्न में गणेश और कुबेर पूजन किया जा सकता है।
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पूजन के लिए चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमाएं स्थापित करें। मां लक्ष्मी को खील-बताशे तथा गणेश जी को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। शिवकुटी के पं. हेमंत शुक्ला के अनुसार, दीपावली पर स्वाति नक्षत्र और आयुष्मान योग का संयोग धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस दिन दीपदान के साथ जरूरतमंदों की सहायता करने से पर्व की सार्थकता और बढ़ जाती है।

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