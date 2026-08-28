Prayagraj News: यमुना में मोनू का शव तलाशते रहे गोताखोर, नहीं मिली सफलता

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पुलिस के अनुसार, मोनू के छोटे भाई राजकुमार की पत्नी अनुराधा की पहली शादी झूंसी निवासी एक कांस्टेबल से हुई थी अनबन की वजह से शादी टूट गई और अनुराधा मायके कूरा गांव चली आई। तलाक के बाद राजकुमार और अनुराधा ने शादी की।10 अगस्त को अनुराधा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद मायके पक्ष ने पति राजकुमार, जेठ मोनू और उसके माता-पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। राजकुमार और उसके माता-पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वह जेल में हैं। मोनू फरार था। आरोप है कि इसी दौरान अनुराधा के मायके पक्ष के लोगों ने मोनू की हत्या कर दी।एनडीआरएफ की मदद मांगीमोनू के शव की तलाश में प्रयागराज और कौशाम्बी पुलिस दूसरे दिन भी महिला घाट के यमुना नदी के अलावा संगम क्षेत्र सहित प्रयागराज के सभी थाना क्षेत्रों में मिलने वाले अज्ञात शवों के बारे में जानकारी लेती रही।गोताखोरों ने नदी में तलाश की लेकिन सफलता नहीं मिली। अब पुलिस ने एनडीआरएफ टीम से मदद मांगी है। पुलिस का कहना है कि शव मिलने के बाद कई तथ्य स्पष्ट हो सकेंगे।एसीपी धूमनगंज रवि गुप्ता ने बताया कि मामले की जांच जारी है। गोताखोरों की मदद से यमुना में शव की तलाश कराई जा रही है। आरोपियों से पूछताछ और सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।