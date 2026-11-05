Prayagraj News: प्रयागराज में 526 पेंशनरों के बने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यह अभियान डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है। मंडल सभागार में आयोजित विशेष मेगा कैंप में 404 डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तैयार किए गए। मेगा कैंप का शुभारंभ मंडल रेल प्रबंधक रजनीश अग्रवाल और पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव ध्रुबज्योति सेन गुप्ता ने किया।रजनीश अग्रवाल ने कहा कि अब पेंशनर आधार आधारित बायोमीट्रिक और फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा से घर बैठे अपना जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी वैभव गुप्ता ने बताया कि पिछले वर्ष प्रयागराज मंडल ने 525 डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाए थे, जो भारतीय रेलवे में सर्वाधिक थे।संयुक्त सचिव ध्रुबज्योति सेन गुप्ता ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि डिजिटल माध्यम से तैयार किए गए जीवन प्रमाण पत्र अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक हैं। यूआईडीएआई के निदेशक आकाश दीप ने आधार फेस ऑथेंटिकेशन से घर बैठे प्रमाण पत्र बनाने की जानकारी दी।