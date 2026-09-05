Prayagraj News: कीचड़ भरे रास्ते में रोज लग रहा जाम, राहगीर परेशान

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पड़ाव चौराहे से तिलई संपर्क मार्ग तक 850 मीटर लंबे निर्माणाधीन ओवरब्रिज के पास सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग नहीं है। बारिश के बाद सड़क पर कीचड़ व पानी भर गया है, जिससे संकरे रास्ते में ई-रिक्शा व चारपहिया वाहनों के फंसने से रोज जाम लगता है। पैदल, साइकिल व बाइक सवारों के लिए अलग रास्ता नहीं है, जिससे गड्ढों व फिसलन से कई लोग चोटिल हुए हैं। ग्रामीण तस्लीम अहमद, नागराज, मोहम्मद रफी, दिलशाद, मलिक, इबरार और अतुल समेत अन्य ने सुरक्षित रास्ते की मांग की। सेतु निगम ने चारपहिया व ई-रिक्शा के लिए कताई मिल से बादीपुर तक डायवर्जन तय किया। परंतु चालक व सवारियां अधिक दूरी और अतिरिक्त किराये के कारण उस मार्ग से जाने से कतराते हैं। साइट इंजीनियर संदीप कुमार ने बताया कि गड्ढों में गिट्टी डालकर रास्ते को चलने लायक बनाया जा रहा है।