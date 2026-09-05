फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Daily traffic jams on the muddy road; commuters facing trouble

Prayagraj News: कीचड़ भरे रास्ते में रोज लग रहा जाम, राहगीर परेशान

Sat, 05 Sep 2026 02:07 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Sat, 05 Sep 2026 02:07 AM IST
विज्ञापन
Daily traffic jams on the muddy road; commuters facing trouble
मऊआइमा- कीचड़ युक्त रास्ते से गुजरते राहगीर
पड़ाव चौराहे से तिलई संपर्क मार्ग तक 850 मीटर लंबे निर्माणाधीन ओवरब्रिज के पास सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग नहीं है। बारिश के बाद सड़क पर कीचड़ व पानी भर गया है, जिससे संकरे रास्ते में ई-रिक्शा व चारपहिया वाहनों के फंसने से रोज जाम लगता है। पैदल, साइकिल व बाइक सवारों के लिए अलग रास्ता नहीं है, जिससे गड्ढों व फिसलन से कई लोग चोटिल हुए हैं। ग्रामीण तस्लीम अहमद, नागराज, मोहम्मद रफी, दिलशाद, मलिक, इबरार और अतुल समेत अन्य ने सुरक्षित रास्ते की मांग की। सेतु निगम ने चारपहिया व ई-रिक्शा के लिए कताई मिल से बादीपुर तक डायवर्जन तय किया। परंतु चालक व सवारियां अधिक दूरी और अतिरिक्त किराये के कारण उस मार्ग से जाने से कतराते हैं। साइट इंजीनियर संदीप कुमार ने बताया कि गड्ढों में गिट्टी डालकर रास्ते को चलने लायक बनाया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed