{"_id":"6a98895636afc3ff260d3488","slug":"cucumber-crop-ruined-by-rain-allahabad-news-c-407-1-ggp1006-19557-2026-09-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"Prayagraj News: बारिश से चौपट हो गई खीरा की खेती","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:08 AM IST
विज्ञापन
फोटो नवाबगंज 01 मोहिउद्दीनपुर गांव में खीरा की व्यवसायिकखेती
Link Copied
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बारिश से कई एकड़ खीरा की खेती चौपट हो गई। किसानों ने बताया कि मौसम साफ न होने से पौधे पीले पड़ रहे हैं। इससे उत्पादन घट रहा है। पौधों पर कीटनाशक दवाएं बेअसर साबित हो रही है। मोहिउद्दीनपुर के किसान शिवराम मौर्य और रोहित मौर्य ने बताया कि बीते कई साल से वह खीरा की खेती करके लाखों रुपये कमाते हैं। इस बार अत्यधिक बारिश से खेती चौपट हो गई है। उन्होंने बताया कि बाजार भाव अच्छे हैं लेकिन उत्पादन कम है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।