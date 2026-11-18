इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शामली के दोहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा पाए पुलिसकर्मी विक्रांत व अर्जुन को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि आपराधिक अपीलों के भारी बैकलॉग को देखते हुए इस अपील की सुनवाई अगले चार दशक तक होने की संभावना बेहद कम है। वर्ष 1984 की आपराधिक अपीलें भी अब तक लंबित हैं। ऐसे में अपील के निस्तारण में लंबा समय लगने की आशंका को देखते हुए कोर्ट ने दोनों दोषियों की सजा निलंबित करते हुए जमानत मंजूर कर ली।

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यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने विक्रांत और अर्जुन की ओर से दाखिल अपील में जमानत अर्जी पर दिया। मामला शामली जिले के कांधला थाना क्षेत्र के मखमूलपुर गांव का है। अभियोजन के अनुसार पांच अप्रैल 2022 को रुपये के लेनदेन के विवाद में भूपेंद्र और उसके नाती अर्जुन को गांव बुलाया गया था। आरोप था कि उन्हें बंधक बनाकर मारपीट की गई और बाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई। छह अप्रैल को दोनों के शव सल्फा गांव के जंगल में मिले थे।आरोपियों की ओर से दलील दी गई कि प्राथमिकी दर्ज कराने में देरी हुई। अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। हथियारों की बरामदगी और अन्य साक्ष्यों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए गए। राज्य सरकार और सूचनाकर्ता की ओर से जमानत का विरोध किया गया। उनका कहना था कि विक्रांत पुलिसकर्मी है और दोनों हत्याओं में कई लोग शामिल थे। कोर्ट ने विक्रांत और अर्जुन को निजी मुचलके और दो जमानतदारों पर रिहा करने का निर्देश दिया है।