Prayagraj News: कार्यकारिणी सदस्य के 10 पदों के लिए मतगणना पूरी

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इसमें सौरभ शुक्ला 1,563 मत पाकर पहले स्थान पर रहे। आचार्य प्रवीण तिवारी को 1,441 मत मिले और वह दूसरे स्थान पर रहे। देवाशीष त्रिपाठी 1,330 मत पाकर तीसरे स्थान पर रहे।मुख्य चुनाव अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी, चुनाव अधिकारी लक्ष्मीकांत मिश्रा, वशिष्ठ तिवारी, जेबी सिंह, राजकुमार शुक्ला, अनुभव शुक्ला ने बताया कि अंकुश यादव 1,240 मत पाकर चौथे, आदित्य सिंह 1,197 मतों के साथ पांचवें और चित्रांशु श्रीवास्तव 1,187 मत पाकर छठे स्थान पर रहे। कृष्ण मोहन सिंह (केएम सिंह) को 1,171 मत मिले और वह सातवें स्थान पर रहे। अखिलेश कुमार शुक्ला 1,157 मत पाकर आठवें, अभिषेक तिवारी 1,148 मतों के साथ नौवें और अमित सिंह (बिसेन) 1,141 मत पाकर दसवें स्थान पर रहे।अन्य प्रत्याशियों में मोहित कुमार तिवारी को 1,105, सचिन शर्मा को 1,079, कुलदीप त्रिपाठी को 1,077, जफर अली को 1,070 और विनय कुमार (साहू) को 1,056 मत मिले। रजनीकांत मिश्रा को 1,012, गौरव मिश्रा को 994, अमित कुमार शुक्ला को 992, अफजल अली को 975 और विनीत कुमार यादव को 945 मत प्राप्त हुए। चुनाव अधिकारी लक्ष्मीकांत मिश्रा ने बताया कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सभी पदों पर मतगणना पूरी हो चुकी है। तीन नवंबर को हाईकोर्ट के क्रिकेट मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा।