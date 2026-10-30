फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Counting of votes for 10 executive member positions completed

Prayagraj News: कार्यकारिणी सदस्य के 10 पदों के लिए मतगणना पूरी

Fri, 30 Oct 2026 02:33 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:33 AM IST
विज्ञापन
Counting of votes for 10 executive member positions completed
कार्यकारिणी सदस्य सौरभ शुक्ला
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में कार्यकारिणी सदस्य (पुरुष) के 10 पदों के लिए मतगणना पूरी हो गई है। बृहस्पतिवार को मतगणना के 27वें दिन 10,035 मतपत्रों की गिनती पूरी की गई।
विज्ञापन

इसमें सौरभ शुक्ला 1,563 मत पाकर पहले स्थान पर रहे। आचार्य प्रवीण तिवारी को 1,441 मत मिले और वह दूसरे स्थान पर रहे। देवाशीष त्रिपाठी 1,330 मत पाकर तीसरे स्थान पर रहे।
विज्ञापन


मुख्य चुनाव अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी, चुनाव अधिकारी लक्ष्मीकांत मिश्रा, वशिष्ठ तिवारी, जेबी सिंह, राजकुमार शुक्ला, अनुभव शुक्ला ने बताया कि अंकुश यादव 1,240 मत पाकर चौथे, आदित्य सिंह 1,197 मतों के साथ पांचवें और चित्रांशु श्रीवास्तव 1,187 मत पाकर छठे स्थान पर रहे। कृष्ण मोहन सिंह (केएम सिंह) को 1,171 मत मिले और वह सातवें स्थान पर रहे। अखिलेश कुमार शुक्ला 1,157 मत पाकर आठवें, अभिषेक तिवारी 1,148 मतों के साथ नौवें और अमित सिंह (बिसेन) 1,141 मत पाकर दसवें स्थान पर रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन


अन्य प्रत्याशियों में मोहित कुमार तिवारी को 1,105, सचिन शर्मा को 1,079, कुलदीप त्रिपाठी को 1,077, जफर अली को 1,070 और विनय कुमार (साहू) को 1,056 मत मिले। रजनीकांत मिश्रा को 1,012, गौरव मिश्रा को 994, अमित कुमार शुक्ला को 992, अफजल अली को 975 और विनीत कुमार यादव को 945 मत प्राप्त हुए। चुनाव अधिकारी लक्ष्मीकांत मिश्रा ने बताया कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सभी पदों पर मतगणना पूरी हो चुकी है। तीन नवंबर को हाईकोर्ट के क्रिकेट मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा।

कार्यकारिणी सदस्य सौरभ शुक्ला

कार्यकारिणी सदस्य सौरभ शुक्ला

कार्यकारिणी सदस्य सौरभ शुक्ला

कार्यकारिणी सदस्य सौरभ शुक्ला

कार्यकारिणी सदस्य सौरभ शुक्ला

कार्यकारिणी सदस्य सौरभ शुक्ला

कार्यकारिणी सदस्य सौरभ शुक्ला

कार्यकारिणी सदस्य सौरभ शुक्ला

कार्यकारिणी सदस्य सौरभ शुक्ला

कार्यकारिणी सदस्य सौरभ शुक्ला

कार्यकारिणी सदस्य सौरभ शुक्ला

कार्यकारिणी सदस्य सौरभ शुक्ला

कार्यकारिणी सदस्य सौरभ शुक्ला

कार्यकारिणी सदस्य सौरभ शुक्ला

कार्यकारिणी सदस्य सौरभ शुक्ला

कार्यकारिणी सदस्य सौरभ शुक्ला

कार्यकारिणी सदस्य सौरभ शुक्ला

कार्यकारिणी सदस्य सौरभ शुक्ला

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed