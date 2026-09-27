प्रयागराज : नैनी जेल में सजायाफ्ता बंदी की तबीयत बिगड़ने से मौत, हत्या के मामले काट रहा था सजा

नैनी सेंट्रल जेल में हत्या के मामले में सजा काट रहे सजायाफ्ता बंदी बहादुर अली उर्फ शेर बहादुर गैताल खां की शनिवार तबियत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। हालत गंभीर होने पर जेल प्रशासन ने उसे स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय (एसआरएन) रेफर किया था, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। जेल प्रशासन ने परिजनों को बंदी की मौत की सूचना देकर रविवार को शव का पोस्टमार्टम कराया।

तेलियरगंज निवासी बहादुर अली हत्या के मामले में 17 अगस्त 2022 को सजा सुनाए जाने के बाद नैनी सेंट्रल जेल में निरुद्ध था। जेल अधिकारियों के मुताबिक, कुछ दिनों से उसकी तबियत ठीक नहीं चल रही थी। उसे अस्थमा की शिकायत भी थी। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी को देखते हुए उसे सर्किल नंबर तीन में रखा गया। इस सर्किल में बंदियों के स्वास्थ्य पर निगरानी के लिए जेल अस्पताल और डॉक्टरों की व्यवस्था रहती है।

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शनिवार अचानक बहादुर अली की तबियत ज्यादा बिगड़ गई। इसके बाद जेल अस्पताल में उसका इलाज शुरू किया गया। हालत में सुधार नहीं होने पर जेल सुरक्षा में उसे एसआरएन अस्पताल भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं, वरिष्ठ जेल अधीक्षक विजय विक्रम सिंह का कहना है कि बंदी की तबियत कुछ समय से खराब चल रही थी। अस्थमा की शिकायत पर उसे एसआरएन अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।