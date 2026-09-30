फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Contempt proceedings do not terminate upon the subsequent dismissal of the suit for violation of an interim

हाईकोर्ट : अंतरिम आदेश के उल्लंघन पर बाद में मुकदमा खारिज होने से अवमानना की कार्यवाही खत्म नहीं होती

Wed, 30 Sep 2026 06:39 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 30 Sep 2026 06:39 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी अंतरिम आदेश के प्रभावी रहने के दौरान उसका उल्लंघन किए जाने के आरोप में अवमानना की कार्यवाही केवल इस आधार पर समाप्त नहीं हो सकती कि संबंधित मुकदमा बाद में खारिज हो गया।

विज्ञापन
Contempt proceedings do not terminate upon the subsequent dismissal of the suit for violation of an interim
सहारनपुर पहुंचे आशुतोष ब्रह्मचारी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी अंतरिम आदेश के प्रभावी रहने के दौरान उसका उल्लंघन किए जाने के आरोप में अवमानना की कार्यवाही केवल इस आधार पर समाप्त नहीं हो सकती कि संबंधित मुकदमा बाद में खारिज हो गया। कोर्ट ने इस कानूनी पहलू पर विचार करते हुए पक्षकारों को अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया है। 14 अक्तूबर को मामले की सुनवाई होगी।

विज्ञापन


यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार की एकल पीठ ने शामली निवासी आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज की अवमानना याचिका पर दिया। याचिका में सहारनपुर मंडल के आयुक्त की ओर से 27 नवंबर 2025 को पारित अंतरिम आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने का आरोप लगाया गया है। इस आदेश के तहत सहायक रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, सहारनपुर के 28 मई 2025 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई गई थी। साथ ही सोसाइटी और ट्रस्ट की गतिविधियों पर भी रोक लगाने का निर्देश दिया गया था।
विज्ञापन


याची का आरोप है कि अंतरिम आदेश के बावजूद दूसरे पक्ष को रामलीला का आयोजन करने और उसका प्रबंधन करने की अनुमति दी गई। याची ने अदालत में दलील दी कि आदेश के प्रभावी रहने के दौरान उसका उल्लंघन किया गया था। इसलिए बाद में मूल कार्यवाही समाप्त हो जाने से कथित अवमानना का मामला खत्म नहीं हो जाता।
विज्ञापन
विज्ञापन


राज्य सरकार की ओर से स्थायी अधिवक्ता ने दलील दी कि मूल कार्यवाही समाप्त होने के बाद अंतरिम आदेश अंतिम आदेश में समाहित हो गया। ऐसे में उस अंतरिम आदेश के उल्लंघन के आधार पर अवमानना की कार्यवाही नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट ने नरेश चंद्र कपूर बनाम ओपीएस मलिक मामले का हवाला दिया। कहा कि किसी अंतरिम आदेश का उसके प्रभावी रहने की अवधि में उल्लंघन किया गया है तो मूल कार्यवाही बाद में खारिज हो जाने मात्र से संबंधित पक्ष उस उल्लंघन के परिणामों से बच नहीं सकता।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed