Prayagraj News: कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मतदाता सूची का निरीक्षण किया
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Wed, 25 Nov 2026 01:54 AM IST
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कांग्रेस गंगापार जिलाध्यक्ष अशफाक अहमद के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सिकंदरा, धनपालपुर, दलीपुर व मालीपुर में घर-घर मतदाता सूची जांची। उन्होंने लोगों के नाम सूची में जांचे। नाम न मिलने पर उन्हें जुड़वाने की अपील की गई। अशफाक अहमद ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी पात्र नागरिकों के नाम सूची में हों। इस मौके पर सद्दाम हुसैन सिद्दीकी, रमेश मौर्या, मो. फारुक, डॉ. अमर सिंह पटेल, मो. शमीम, राजू पाल, अनवर अली आदि रहे।
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