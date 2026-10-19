Prayagraj News: सात साल बाद भी चालू नहीं हुआ सामुदायिक शौचालय

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शौचालय का सेफ्टी टैंक क्षतिग्रस्त है और हैंडपंप उखड़ा पड़ा है। देखरेख के अभाव में भवन जर्जर हो गया है, जिससे इसका संचालन ठप है। सेफ्टी टैंक में खराबी के कारण निर्माण के बाद से ही यह चालू नहीं हो सका।भवन के दरवाजे समेत अन्य हिस्से भी जर्जर हो गए हैं। ग्रामीणों ने अधिकारियों से सेफ्टी टैंक, भवन की मरम्मत और हैंडपंप दुरुस्त कर शौचालय चालू कराने की मांग की है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अजय कुमार मिश्रा ने भी उच्च अधिकारियों से शिकायत कर आवश्यक निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की है।