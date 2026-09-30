प्रयागराज : शहर में कल तीन घंटे रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तैयारियां हुईं तेज
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक अक्तूबर को प्रयागराज आ रहे हैं। वह शहर में तीन घंटे रहेंगे। सुबह 11:45 बजे राजकीय हेलिकॉप्टर से पुलिस लाइन हेलीपैड पर उतरेंगे।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक अक्तूबर को प्रयागराज आ रहे हैं। वह शहर में तीन घंटे रहेंगे। सुबह 11:45 बजे राजकीय हेलिकॉप्टर से पुलिस लाइन हेलीपैड पर उतरेंगे। अपराह्न 12 बजे तेलिरयगंज चौराहे पर स्थित मसुरियादीन की प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद मसुरियादीन इंटर कॉलेज परिसर में जनसमुदाय का संबोधित करेंगे और मसुरियादीन के पारिवारिक सदस्यों से भेंट करेंगे। इसके बाद अपराह्न एक बजे एनीबेसेंट सरस्वती विद्या मंदिर, छोटा बघाड़ा के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे और विद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण करेंगे। अपराह्न पौने तीन बजे उनकी लखनऊ वापसी होगी।