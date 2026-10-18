Prayagraj News: एयरपोर्ट इलाके में दो घरों के ताले तोड़कर नकदी-जेवरात चोरी

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झलवा के स्वराज नगर में एक मकान से 55 हजार रुपये और करीब दो लाख रुपये के जेवर चोरी हो गए। दोनों ही मामलों में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। एयरपोर्ट के चक कटहुला गौसपुर निवासी प्रमेंद्र कुमार ने बताया कि प्रीतम नगर में भी घर है।बृहस्पतिवार को वह परिवार के साथ प्रीतम नगर स्थित मकान में रुके थे। तभी दूसरे मकान में चोरों ने ताला तोड़कर कीमती सामान चोरी कर लिया। पता चला कि घर से जेवरात और 15 हजार चोरी हुए थे।वहीं, झलवा के स्वराज नगर निवासी संजीव सिंह ने एयरपोर्ट पुलिस को बताया कि बृहस्पतिवार रात चोर घर से करीब 55 हजार और करीब दो लाख रुपये मूल्य के जेवरात ले गए। एयरपोर्ट थाना प्रभारी वैभव सिंह ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की पहचान की जा रही है।