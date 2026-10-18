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Prayagraj News: एयरपोर्ट इलाके में दो घरों के ताले तोड़कर नकदी-जेवरात चोरी

Sun, 18 Oct 2026 02:33 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:33 AM IST
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Cash and jewellery stolen after locks of two houses are broken in the airport area
एयरपोर्ट क्षेत्र में चोरों ने दो मकानों को निशाना बनाकर नकदी और जेवरात पार कर दिए। प्रीतम नगर में परिवार के दूसरे मकान में रहने के दौरान चोरों ने ताला तोड़कर सोने-चांदी के आभूषण और 15 हजार रुपये चोरी कर लिए।
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झलवा के स्वराज नगर में एक मकान से 55 हजार रुपये और करीब दो लाख रुपये के जेवर चोरी हो गए। दोनों ही मामलों में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। एयरपोर्ट के चक कटहुला गौसपुर निवासी प्रमेंद्र कुमार ने बताया कि प्रीतम नगर में भी घर है।
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बृहस्पतिवार को वह परिवार के साथ प्रीतम नगर स्थित मकान में रुके थे। तभी दूसरे मकान में चोरों ने ताला तोड़कर कीमती सामान चोरी कर लिया। पता चला कि घर से जेवरात और 15 हजार चोरी हुए थे।
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वहीं, झलवा के स्वराज नगर निवासी संजीव सिंह ने एयरपोर्ट पुलिस को बताया कि बृहस्पतिवार रात चोर घर से करीब 55 हजार और करीब दो लाख रुपये मूल्य के जेवरात ले गए। एयरपोर्ट थाना प्रभारी वैभव सिंह ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की पहचान की जा रही है।
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