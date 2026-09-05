प्रयागराज : एक किमी पहले रुकती थी कार, सुनसान पगडंडी से फैक्टरी पहुंचते थे तस्कर, अवैध ड्रग फैक्टरी का मामला

शहर से करीब 68 किमी और मांडा थाने से महज पांच किलोमीटर की दूरी पर बसा है कोसड़ा कला से लगा उंचडीह गांव। यहां पहुंचने के बाद जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं, आबादी पीछे छूटती जाती है। पहाड़ियों के बीच संकरा और सुनसान रास्ता, दूर-दूर तक खेत और जंगल। न दुकान, न बाजार और न ही लोगों की आवाजाही। इसी वीरान रास्ते के आखिरी छोर पर करीब तीन बीघे खेत के बीच एक टिनशेड बना था। पहली नजर में इसे देखकर किसी को भी शक नहीं होगा कि यहां अरबों रुपये के सिंथेटिक ड्रग का कारोबार संचालित होता होगा।

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