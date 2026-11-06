यूपीपीएससी: कार्डियोलाॅजी पद के साक्षात्कार में नहीं पहुंचे अभ्यर्थी, भर्ती प्रक्रिया दोबारा कराने की संस्तुति

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से राजकीय मेडिकल काॅलेजों में प्रोफेसर (कार्डियोलॉजी) के एक पद पर भर्ती निकाली गई थी। आयोग की उप सचिव पूनम निगम की ओर से बताया गया कि चार नवंबर को इसके लिए आयोग में साक्षात्कार की तिथि निर्धारित थी लेकिन इसमें कोई अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुआ। अब इस पद पर भर्ती की प्रक्रिया दोबारा कराने की संस्तुति कर दी गई है।

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इसी तरह ईएनटी डिपार्टमेंट में आचार्य (अनारक्षित) के दो पदों पर सीधी भर्ती के लिए 28 अक्तूबर को साक्षात्कार लिया गया था। साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थियों के अंक आयोग की अर्हता से कम होने के कारण चयन नहीं हो सका। एनाटॉमी डिपार्टमेंट में आचार्य पद के एक पद पर चयन के लिए 28 अक्तूबर को साक्षात्कार लिया गया था। इस पद के लिए विनय शर्मा का चयन किया गया है।