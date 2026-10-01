Prayagraj News: नहर विभाग ने खोदी सड़क, गड्ढा भरना भूला

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ग्रामीण राम पूजन, जगदीश प्रसाद, उमाशंकर आदि ग्रामीणों ने नहर विभाग से जल्द गड्ढा भरवाने की मांग की है। उनका कहना है कि सड़क खोदने वाले विभाग की ही जिम्मेदारी है कि उसे सुरक्षित और आवागमन योग्य बनाए।

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कहली संपर्क मार्ग पर नहर विभाग ने छह महीने पहले पाइप डालने के लिए सड़क खोदी थी। काम पूरा होने के बाद भी विभाग ने गड्ढा नहीं भरा। यह गड्ढा अब ग्रामीणों के लिए समस्या बन गया है। बारिश में गड्ढे में पानी भर जाने से उसकी गहराई का अनुमान नहीं लगता। तेज रफ्तार वाहन अक्सर इसमें फंसकर अनियंत्रित हो जाते हैं। इससे वाहनों के पलटने का खतरा बना रहता है।