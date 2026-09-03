Prayagraj News: बीएसएफ के दरोगा का हार्ट अटैक से निधन, जनाजे में रिश्तेदार की भी मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Thu, 03 Sep 2026 02:10 AM IST
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सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एएसआई अलीम उद्दीन (55) का दिल्ली के अपोलो अस्पताल में हार्ट अटैक से निधन हो गया। वे एक माह से अस्पताल में भर्ती थे और पश्चिम बंगाल सीमा पर 161वीं बटालियन में तैनात थे। 30 जुलाई को भर्ती हुए अलीम उद्दीन ने 1 सितंबर को दम तोड़ा। 2 सितंबर को उनका पार्थिव शरीर गांव अलावलपुर पहुंचा, जहां बीएसएफ जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। नमाज-ए-जनाजा के बाद उन्हें आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। इसी दौरान जनाजे में शामिल उनके चचिया ससुर जैनुल आबेदीन (70) को भी हार्ट अटैक आया। प्रतापगढ़ के चकसारा निवासी जैनुल आबेदीन सड़क पर गिर पड़े और अस्पताल ले जाने पर मृत घोषित कर दिए गए।
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