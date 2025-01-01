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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Bridge to be built in Bahraicha at a cost of 13.83 crore

Prayagraj News: बहरैचा में 13.83 करोड़ से बनेगा पुल

Sat, 10 Oct 2026 02:14 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:14 AM IST
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Bridge to be built in Bahraicha at a cost of 13.83 crore
लेड़ियारी में इसी नदी के ऊपर बनेगा पुल। संवाद
बहरैचा स्थित लपरी नदी में पुल न होने से भसमा, महुली और लाला का पुरवा समेत कई गांवों के लोगों को आवागमन में भारी समस्या हो रही थी। ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही मांग को अब प्रदेश सरकार ने सुन लिया है।
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राज्य सरकार ने राज्य योजना अंतर्गत दीर्घ सेतु (ग्रामीण) को वित्तीय स्वीकृति दी है। यह ऊंचा पुल 13 करोड़ 83 लाख रुपये की लागत से बनाया जाएगा। बहरैचा के समीप लपरी नदी के दोनों किनारों पर दर्जनों गांवों का आवागमन हर समय जोखिम भरा रहता था।
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बरसात में बाढ़ के कारण महीनों तक कई गांवों का रास्ता अवरुद्ध रहता था। जरूरी कामों के लिए लोग नदी कूदकर आने-जाने को मजबूर होते थे। इससे हर समय लोगों में खतरे का डर बना रहता था।
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प्रधान शंकर दयाल तिवारी ने ग्रामीणों के साथ मिलकर विधायक राजमणि कोल को इस गंभीर समस्या से अवगत कराया। विधायक राजमणि कोल ने इस बात को विधानसभा में उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर भी समस्या के बारे में बताया। सरकार ने अब इस समस्या को खत्म करने के लिए पुल बनाने की स्वीकृति दे दी है। क्षेत्रवासियों ने विधायक के इस सराहनीय प्रयास का स्वागत किया है। लेड़ियारी में इसी नदी के ऊपर बनेगा पुल।
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