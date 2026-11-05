Prayagraj News: लापता महिला का तालाब में उतराया मिला शव

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कोराली गांव में बुधवार सुबह एक महिला का शव तालाब में उतराया मिला। मृतका की पहचान 52 वर्षीय बिटाऊ पत्नी राम कैलाश के रूप में हुई। वह मंगलवार सुबह 4 बजे से अपने घर से लापता थी। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दी थी। बुधवार सुबह धान कटाई कर रहे मजदूरों ने तालाब में शव देखा। उन्होंने तत्काल परिजनों और पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों के अनुसार, बिटाऊ काफी समय से मानसिक रूप से बीमार थी। उसका इलाज भी चल रहा था। बिटाऊ की इकलौती बेटी पुष्पा की फरवरी में शादी तय थी।