Prayagraj News: दो दिन से लापता साइकिल मिस्त्री का कुएं में मिला शव

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

निजामुद्दीन पुत्र अब्दुल खालिद चिलबिला स्थित साइकिल की दुकान पर मरम्मत का काम करते थे। सोमवार रात करीब सात बजे वह दुकान से घर के लिए निकले थे। घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने तलाश शुरू की। इस दौरान पता चला कि दुकान से निकलकर वह राजापुर गांव स्थित डेयरी गए थे, जहां घर के लिए दूध खरीदा। इसके बाद गांव के पास पान की दुकान पर भी रुके थे।मंगलवार को परिजनों ने पुलिस को सूचना देकर तलाश में जुट गए। बुधवार सुबह करीब सात बजे मोहिशा घर के बाहर सफाई कर रही थीं। कुएं से दुर्गंध आने पर उन्होंने अंदर देखा तो निजामुद्दीन का शव पड़ा था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया।ग्रामीणों के अनुसार, कुएं का दो दशक से इस्तेमाल नहीं हो रहा था। आसपास के लोग उसमें कूड़ा डालते थे, जिससे वह आधा पट चुका था। लगातार बारिश से कुएं में पानी भर गया था। आसपास कोई सुरक्षा घेरा या बैरिकेड भी नहीं था। आशंका है कि अंधेरे में घर लौटते समय निजामुद्दीन कुएं में गिर गए।शव मिलने की जानकारी होते ही पत्नी शामिना बेगम, बेटे कैफ और सैफ का रो-रोकर हाल बेहाल हो गया। थाना प्रभारी कुलदीप शर्मा ने बताया कि परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इन्कार किया। पंचनामा के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया, जिसके बाद उसे सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया।तालाब में उतराता मिला युवक का शवनगर पंचायत क्षेत्र में बुधवार को एक युवक का शव पुराना सगरा तालाब में उतराता मिला। तालाब में नहाने गए स्थानीय लोगों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की पहचान वार्ड नंबर-1 अंबेडकर नगर निवासी मूलचंद्र उर्फ बग्गा(32) पुत्र राजाराम के रूप में की। पिता राजाराम ने बताया कि मूलचंद्र की शादी नहीं हुई थी और वह मानसिक रूप से विक्षिप्त था। सोमवार की शाम अचानक लापता हो गया था। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया, जिससे पुलिस ने शव परिजनों के हवाले कर दिया।