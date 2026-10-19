Prayagraj News: पेड़ में फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव

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मेजा थाना क्षेत्र के उपरौड़ा गांव के धीरज निषाद की शादी डेढ़ साल पहले सीता निषाद (21) के साथ हुई थी। पुलिस की जांच के अनुसार शनिवार रात दंपती में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। रात में परिवार के लोग सो गए तो सीता ने घर के पास पेड़ से फंदे से झूल गई।मृतका का मायका मेजा के ही मई पताई क्षेत्र में है। छह माह पहले अप्रैल में ही सीता की शादी हुई थी। मायके वालों ने ससुरालियों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। एसीपी मेजा बृजेश पाठक ने बताया कि विवाहिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना की जांच-पड़ताल की जा रही है। हालांकि मौत की वजह पीएम रिपोर्ट से ही स्पष्ट हो पाएगा।