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Prayagraj News: पेड़ में फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव

Mon, 19 Oct 2026 02:30 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Mon, 19 Oct 2026 02:30 AM IST
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Body of a married woman found hanging from a tree
फाइल फोटो सीता निषाद
क्षेत्र के उपरौड़ा गांव में घर के पास पेड़ से विवाहिता का शव फंदे से लटकरा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर, मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है।
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मेजा थाना क्षेत्र के उपरौड़ा गांव के धीरज निषाद की शादी डेढ़ साल पहले सीता निषाद (21) के साथ हुई थी। पुलिस की जांच के अनुसार शनिवार रात दंपती में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। रात में परिवार के लोग सो गए तो सीता ने घर के पास पेड़ से फंदे से झूल गई।
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मृतका का मायका मेजा के ही मई पताई क्षेत्र में है। छह माह पहले अप्रैल में ही सीता की शादी हुई थी। मायके वालों ने ससुरालियों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। एसीपी मेजा बृजेश पाठक ने बताया कि विवाहिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना की जांच-पड़ताल की जा रही है। हालांकि मौत की वजह पीएम रिपोर्ट से ही स्पष्ट हो पाएगा।
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