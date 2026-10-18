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Prayagraj News: बीएलडब्ल्यू कर्मियों को भी एनसीआर की जीडीसीई भर्ती में मिलेगा मौका

Sun, 18 Oct 2026 02:39 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:39 AM IST
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BLW personnel will also get an opportunity in the NCR's GDCE recruitment.
रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ (आरआरसी) उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) ने सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (जीडीसीई) 2026 में बदलाव किया है। अब बनारस लोकोमोटिव वर्क्स (बीएलडब्ल्यू), वाराणसी के नियमित और सेवारत कर्मचारियों को भी 694 पदों की भर्ती में शामिल होने की अनुमति मिली है। पहले इसमें सिर्फ एनसीआर के कर्मचारी ही पात्र थे।
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रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन बीएलडब्ल्यू कर्मियों ने पूर्व में आवेदन किया है, उन्हें दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। इच्छुक अभ्यर्थी 30 अक्तूबर तक आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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इस भर्ती अभियान के तहत कुल 694 पदों पर नियुक्तियां होंगी। इनमें सर्वाधिक 428 पद विद्युत विभाग में असिस्टेंट लोको पायलट (एएलपी) के हैं। तकनीशियन के 89 पद और विभिन्न विभागों में जूनियर इंजीनियर (जेई) के 70 पद शामिल हैं।
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गैर-तकनीकी संवर्ग के तहत 104 कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और तीन जूनियर क्लर्क के पद हैं। इस भर्ती के लिए किसी न्यूनतम सेवा अवधि की बाध्यता नहीं रखी गई है।
आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2027 से की जाएगी। सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु 42 वर्ष, ओबीसी के लिए 45 वर्ष और एससी/एसटी के लिए 47 वर्ष तय है।
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