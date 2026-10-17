प्रयागराज : रेलवे ट्रैक पर रख दी गिट्टी, रोकनी पड़ी अयोध्या कैंट-प्रयागराज संगम पैसेंजर
प्रयागराज-अयोध्या रेलमार्ग के मऊआइमा रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार रात असामाजिक तत्वों द्वारा रेलवे ट्रैक पर गिट्टी रखे जाने का मामला सामने आया है। इसके चलते अयोध्या कैंट-प्रयागराज संगम पैसेंजर ट्रेन करीब नौ मिनट तक ट्रैक पर खड़ी रही।
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प्रयागराज-अयोध्या रेलमार्ग के मऊआइमा रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार रात असामाजिक तत्वों द्वारा रेलवे ट्रैक पर गिट्टी रखे जाने का मामला सामने आया है। इसके चलते अयोध्या कैंट-प्रयागराज संगम पैसेंजर ट्रेन करीब नौ मिनट तक ट्रैक पर खड़ी रही। रेलवे कर्मचारियों द्वारा ट्रैक से गिट्टी हटाए जाने के बाद ट्रेन को सुरक्षित रवाना किया गया। इस मामले में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की फाफामऊ चौकी ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
एफआईआर में बताया गया है कि 16 अक्तूबर की रात करीब 10:32 बजे गाड़ी संख्या 64222 अयोध्या कैंट-प्रयागराज संगम पैसेंजर प्रयागराज आ रही थी। मऊआइमा स्टेशन के पास प्वाइंट संख्या 41/बी पर ट्रैक पर गिट्टी रखी देख लोको पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए तत्काल ट्रेन रोक दी और कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी। जानकारी मिलने पर स्टेशन मास्टर ने तुरंत प्वाइंट्समैन की मदद से ट्रैक पर रखी गिट्टी को हटवाया, जिसके बाद रात 10:41 बजे ट्रेन गंतव्य के लिए रवाना हो सकी।