Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Associates lured a young man out under the pretext of going for an outing, then beat him up

Prayagraj News: घूमने के बहाने बुलाकर साथियों ने युवक को पीटा

Sun, 15 Nov 2026 02:07 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Sun, 15 Nov 2026 02:07 AM IST
विज्ञापन
Associates lured a young man out under the pretext of going for an outing, then beat him up
बारा थाना क्षेत्र के गन्ने गांव निवासी 27 वर्षीय आकाश खान को उसके ही दो साथियों ने घूमने के बहाने बुलाकर लाठी-डंडे से पीट दिया। शनिवार को आकाश के दो साथियों ने उसे शहर घूमने के लिए बुलाया। दोनों साथी उसे बाइक पर बैठाकर सुजावन देव मंदिर ले गए। आरोप है कि वहां दोनों ने लाठी-डंडे से उसे पीटा। आसपास के लोगों ने गंभीर अवस्था में आकाश को अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर परिजन भी अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने थाने में शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी अनुराग सिंह ने बताया कि पीड़ित पक्ष के अनुसार, दोनों आरोपी युवकों में एक गौहनिया और एक जारी का रहने वाला है। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed