Prayagraj News: चौकियों की भव्यता और आकर्षक रोशनी के बीच देर रात तक उमड़े श्रद्धालु

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हाथी पर चांदी के हौदे में भगवान श्रीराम और लक्ष्मण और ऐरावत पर माता सीता के दर्शन के लिए सड़कों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। रामदल में ताड़का वध, अहिल्या उद्धार, कबंध उद्धार, रावण दरबार, सीता स्वयंवर, सीता हरण और बाली-सुग्रीव युद्ध प्रसंगों पर आधारित चौकियां शामिल रहीं।कलात्मक चौकियों, बैंड-बाजों और देवी-देवताओं की सवारियों ने आकर्षित किया। आकर्षक रोशनी से सजे कई किमी लंबे मेले में देर रात तक श्रद्धालुओं की भीड़ रही। उधर श्रीपथरचट्टी के रामदल में 12 से अधिक चौकियां निकलीं। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और पूर्व महापौर अभिलाषा गुप्ता ने चौकियों का अवलोकन कर सराहना की।विजयदशमी पर लोकनाथ चौराहे पर पजावा और पथरचट्टी रामलीला कमेटियों के प्रभु श्रीराम और लक्ष्मण का हाथियों पर सवार होकर मिलाप हुआ। रामलीला के इतिहास में पहली बार हुए इस दृश्य को देखने के लिए हजारों श्रद्धालु जुटे। इस दौरान पजावा कमेटी की ओर से कोषाध्यक्ष अमिताभ टंडन, वित्त मंत्री सचिन कुमार गुप्ता, लीला संयोजक राजेश मल्होत्रा, जी. टंडन, गिरिशंकर प्रभाकर, राजीव कृष्ण श्रीवास्तव, रामजी केसरवानी, राकेश मल्होत्रा और सागर पांडे मौजूद रहे। वहीं, श्रीपथरचट्टी की ओर से पं. मुकेश पाठक, विजय सिंह, गिरधारी लाल अग्रवाल, धर्मेंद्र कुमार, विजय वैश्य, पं. सुधीर शर्मा, रमेश कुमार जायसवाल, कन्हैयालाल गुप्ता, राजीव गुप्त बिट्टू, राजेश वैश्य, लल्लूलाल गुप्त, सौरभ, अंशुमान मालवीय उपस्थित रहे।