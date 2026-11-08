Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Air pollution will remain at its peak for four days relief is expected after the 15th

Prayagraj News: चार दिन तक चरम पर रहेगा वायु प्रदूषण, 15 के बाद मिलेगी राहत

Sun, 08 Nov 2026 09:28 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 09:28 PM IST
विज्ञापन
Air pollution will remain at its peak for four days relief is expected after the 15th
संगमनगरी में दिवाली के बाद अगले चार दिनों तक वायु प्रदूषण चरम पर रहने के आसार हैं। मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों, हवा की धीमी रफ्तार और त्योहार के चलते सड़कों से लेकर बाजारों तक बढ़ी भीड़ ने प्रदूषण का खतरा बढ़ा दिया है। आतिशबाजी के साथ वाहनों से निकलने वाला धुआं और सड़कों की धूल हवा को और जहरीला बना सकती है। हालांकि, 15 नवंबर तक हवा की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है।
विज्ञापन

रविवार शाम पांच बजे सिविल लाइंस क्षेत्र प्रयागराज का सबसे प्रदूषित इलाका रहा। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 400 के आसपास पहुंच गया, जो रेड जोन की स्थिति है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के पोर्टल पर बीते 24 घंटे का औसत एक्यूआई भी 350 से अधिक दर्ज किया गया। वहीं, पीएम-10 और पीएम-2.5 जैसे प्रदूषकों का स्तर औसतन 300 के ऊपर बना हुआ है।
विज्ञापन

सीपीसीबी के अनुसार, दिवाली के दिन रविवार शाम पांच बजे शहर के तीनों प्रदूषण निगरानी केंद्रों पर हवा की गुणवत्ता खराब से अत्यधिक खराब श्रेणी में दर्ज की गई। मौसम की स्थिति और हवा की रफ्तार में खास बदलाव के आसार नहीं हैं। दिवाली के अगले दिन हवा की गति और धीमी पड़ने की आशंका है।
विज्ञापन
विज्ञापन

ऐसे में आतिशबाजी से निकलने वाला धुआं, वाहनों का उत्सर्जन और धूल के कण वातावरण में लंबे समय तक बने रह सकते हैं। इससे प्रदूषण का स्तर और बढ़ने की आशंका है। मौसम में बदलाव और हवा की गति बढ़ने के बाद ही प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed