Prayagraj News: ताला तोड़कर लूट का आरोप, छह पर प्राथमिकी दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Fri, 18 Sep 2026 01:06 AM IST
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रजवापुर गांव में बंद मकान का ताला तोड़कर जेवरात और नकदी लूटने का मामला सामने आया है। विरोध करने पर एक किशोरी की बाली भी नोची गई। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है।
ग्राम रजवापुर निवासी शरीकुन निशा ने आरोप लगाया है कि उनके देवर और परिजनों ने यह घटना की है। पारिवारिक बंटवारे को लेकर उन्होंने बंद मकान का ताला तोड़ा। आरोपियों ने सोने के जेवरात और 5 हजार रुपये नकद निकाल लिए। शरीकुन निशा की बेटी खुशबू के साथ मारपीट भी की गई। आरोपियों ने उसके कान की सोने की बाली नोच ली और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आशिक अली, तरन्नुम बानो, रुकसाना बानो, फातमा, अरमान अली और अरशद अली के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।
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ग्राम रजवापुर निवासी शरीकुन निशा ने आरोप लगाया है कि उनके देवर और परिजनों ने यह घटना की है। पारिवारिक बंटवारे को लेकर उन्होंने बंद मकान का ताला तोड़ा। आरोपियों ने सोने के जेवरात और 5 हजार रुपये नकद निकाल लिए। शरीकुन निशा की बेटी खुशबू के साथ मारपीट भी की गई। आरोपियों ने उसके कान की सोने की बाली नोच ली और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आशिक अली, तरन्नुम बानो, रुकसाना बानो, फातमा, अरमान अली और अरशद अली के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।
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