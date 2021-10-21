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Prayagraj News: ताला तोड़कर लूट का आरोप, छह पर प्राथमिकी दर्ज

Fri, 18 Sep 2026 01:06 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Fri, 18 Sep 2026 01:06 AM IST
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Accusation of robbery after breaking a lock; FIR registered against six people
रजवापुर गांव में बंद मकान का ताला तोड़कर जेवरात और नकदी लूटने का मामला सामने आया है। विरोध करने पर एक किशोरी की बाली भी नोची गई। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है।
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ग्राम रजवापुर निवासी शरीकुन निशा ने आरोप लगाया है कि उनके देवर और परिजनों ने यह घटना की है। पारिवारिक बंटवारे को लेकर उन्होंने बंद मकान का ताला तोड़ा। आरोपियों ने सोने के जेवरात और 5 हजार रुपये नकद निकाल लिए। शरीकुन निशा की बेटी खुशबू के साथ मारपीट भी की गई। आरोपियों ने उसके कान की सोने की बाली नोच ली और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आशिक अली, तरन्नुम बानो, रुकसाना बानो, फातमा, अरमान अली और अरशद अली के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।
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